Batman'da 5 ay-10 yıl hapis cezası kesinleşen 38 kişi jandarma ekiplerince yakalandı

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Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen planlı faaliyetler kapsamında, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan şahıslara yönelik 15-30 Eylül tarihleri arasında operasyon düzenlendi. Batman merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında 5 ay ila 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak Batman ve Beşiri Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı