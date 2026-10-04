Diyarbakır'dan yola çıkan 6 kişilik Minab Bisiklet Kervanı Batman'a ulaştı

Farklı şehirlerden bir araya gelen gönüllüler, savaş politikalarına tepki göstermek ve İran'daki çocuklara umut olmak amacıyla Diyarbakır'dan başlattıkları anlamlı yolculuk kapsamında Batman'a ulaştı.

Türkiye'nin farklı illerinden bir araya gelen Bisiklet İnisiyatifi üyeleri, çocukların yaşam hakkına dikkat çekmek ve sınırları aşan bir dayanışma köprüsü kurmak üzere yola çıktı. Diyarbakır'dan start alan ve ilk durakları Batman olan Minab Bisiklet Kervanı, tarihi İpek Yolunu takip ederek İran'ın Minab kentine doğru ilerliyor. Gönüllüler, Türkiye'deki çocukların kaleme aldığı mektupları, yaptığı resimleri, okul çantalarını ve çeşitli kırtasiye malzemelerini İran'daki çocuklara ulaştırmayı hedefliyor. Diyarbakır'dan pedal çevirerek yola çıkan, aralarında kadınların da bulunduğu 6 kişilik heyet, kilometrelik uzun soluklu yolculuklarının ilk konaklama yeri olan Batman'a ulaştı. Atatürk Parkında vatandaşlar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Bisiklet İnisiyatifi üyeleri, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Heyet adına basın açıklamasını okuyan Çanakkale'den katılan Bisiklet İnisiyatifi üyesi Kemal Yücel, "Başta İsrail ve ABD olmak üzere savaş politikaları yürüten ülkeler, Filistin ve İran'da çocukları katlediyor. Bizler de Türkiye'deki bisikletliler olarak 'Bisiklet İnisiyatifi' adıyla bir araya geldik ve Minab Bisiklet Kervanını oluşturduk" dedi.

Geçtiğimiz aylarda İran'ın Minap şehrinde bir anaokulunun füzelerle hedef alındığını ve yüzlerce çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatan Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler, İsrail ve ABD'nin bu savaş politikalarına tepki göstermek, onların savaş makinelerine, tanklarına, uçaklarına ve füzelerine karşı savaşların son bulması ve çocukların ölmemesi adına bisikletlerimizle yola çıktık. Onlar çocukları katletmek ve öldürmek için uğraşırken, bizler çocukların yüzünü güldürebilmek için yollardayız. Yolumuzun uzun ve zor olduğunu biliyoruz, farkındayız; ancak çocukların hayatını kaybetmemesi, ölmemede ısrarcı olmak için bu zorlu yola revan olduk."

İzmir'den kervana katılan Emine Aktürk ise yolculukla ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Buradaki arkadaşlar birçok şehirden gelip Diyarbakır'da buluştuk. Herkes birbirini bu kervanda tanıdı, daha önceden tanışmıyorduk. Birlikte, aynı yürekle ve aynı duygularla yola devam edeceğiz."

Batman'da bir günlük konaklama ve dinlenmenin ardından rotalarına devam edecek olan Minab Bisiklet Kervanı, Türkiye'deki çocukların sevgisini, umudunu ve dayanışma mesajlarını binlerce kilometre taşıyarak İran'daki çocuklara ulaştıracak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı