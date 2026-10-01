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Batman'da yaya geçidinde biri ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri çıktı

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Dün akşam Batman Fatih Mahallesi TPAO Bulvarı'nda yaya geçidinde bir otomobilin çarptığı 2 kişiden biri ağır yaralandı. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, otomobilin yayalara çarpma anını ve sonrasındaki hareketliliği gösteriyor.

Batman'da yaya geçidinde araç çarpması sonucu biri ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi TPAO Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. (27) idaresindeki otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan B.Y. (32) ve A.Y.'ye (60) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yayalar yaralandı.

Kaza anı ise, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin yayalara çarpma anı ve sonrasında yaşanan hareketlilik yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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