Hasankeyf Kaymakamı Böyük, KÖYDES çalışmalarını köylerde inceledi

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Batman'ın Hasankeyf Kaymakamı Serkan Böyük, köyleri ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Böyük, İl Genel Meclisi üyeleri ve kurum amirleriyle ilçeye bağlı Soğucak, Öğütlü, Saklı ve Akalin köyleri ile Kumluca ve Atlıhan mezralarını ziyaret etti.

KÖYDES projesi kapsamında yürütülen altyapı ve üstyapı yatırımlarını inceleyen Böyük, yetkililerden çalışmaların son durumu ve ilerleme süreci hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA