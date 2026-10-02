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Batman Gercüş'te sel bir evi kullanılamaz hale getirdi, can kaybı yaşanmadı

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Batman Gercüş'te sel bir evi kullanılamaz hale getirdi, can kaybı yaşanmadı
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Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Poyraz köyünde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel suları bir evi tamamen kullanılamaz hale getirirken can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, bölgede hasar tespit ve temizleme çalışmaları başlatıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Poyraz köyünde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Aniden bastıran sel suları köydeki bir evde büyük maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeni ile sel meydana geldi. Sel suları bir evi tamamen kullanılamaz hale getirdi. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi. Bölgede hasar tespit ve temizleme çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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