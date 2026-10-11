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Batman-Hasankeyf kara yolunda yan yatan minibüsteki 6 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Batman-Hasankeyf kara yolunda akşam saatlerinde kontrolden çıkan minibüs yan yattı, 6 kişi yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti, ardından yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman-Hasankeyf kara yolunda kontrolden çıkarak yan yatan minibüste bulunan 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Batman-Hasankeyf kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen ticari minibüs, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar, ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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