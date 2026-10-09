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Meteoroloji Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak öngörüyor

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Meteoroloji'ye göre Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevresinde yerel sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar bazı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek; gece ve sabah saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

Ülke genelinde kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları Kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney, yurdun güney kesimlerinde yer yer kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23

İzmir: Az bulutlu ve açık 27

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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