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Solhan'dan 38 lise öğrencisi Hasankeyf Kültür Kampı'nda tarih ve kültürü tanıyacak

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Solhan'dan 38 lise öğrencisi Hasankeyf Kültür Kampı'nda tarih ve kültürü tanıyacak
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Bingöl'ün Solhan ilçesinden 38 lise öğrencisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca Batman'da düzenlenen Hasankeyf Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı'na katıldı. Öğrenciler dört gün boyunca tarihi ve kültürel gezilerin yanı sıra sosyal, sportif ve eğitsel etkinliklere katılacak.

Bingöl'ün Solhan ilçesinden 38 lise öğrencisi, Batman'da düzenlenen Hasankeyf Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı'na katıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde eğitim gören 38 lise öğrencisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Batman'da düzenlenen Hasankeyf Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı'na katıldı. Solhan Gençlik Merkezi tarafından organize edilen kültür turu kapsamında yola çıkan öğrenciler, yolculuklarını tamamlayarak kamp alanına ulaştı. Gençlik liderleri Ramazan Kızılırmak ve Mesut Sönmez'in eşlik ettiği öğrenciler, dört gün boyunca tarihi ve kültürel gezilerin yanı sıra çeşitli sosyal, sportif ve eğitsel etkinliklere katılacak. Program kapsamında öğrenciler, Hasankeyf başta olmak üzere bölgenin önemli tarihi yapılarını ziyaret ederek Mezopotamya'nın binlerce yıllık geçmişini ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı bulacak. Gençlerin tarih bilincini geliştirmek, milli ve manevi değerlerini pekiştirmek ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen kamp sayesinde öğrenciler, farklı bölgelerden gelen akranlarıyla tanışarak yeni dostluklar kurma imkanı da elde edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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