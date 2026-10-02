Ekmen sahaya indi: Güçlü temsil için yola çıktı

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Batman’da uzun yıllardır ticaret ve sosyal hayatın içerisinde yer alan Ekmen ailesinin yeni kuşak temsilcilerinden Feyzullah Ekmen, küçük yaşlardan itibaren ticaret kültürünün içerisinde yetişti.

Ailesinden aldığı dürüstlük, çalışkanlık, merhamet, eğitime önem verme ve yaşadığı topluma faydalı olma anlayışını iş hayatının temel ilkeleri olarak benimseyen Ekmen, aile şirketlerinde başta enerji ve gıda olmak üzere farklı sektörlerde sorumluluk üstlendi.

Yıllar içerisinde iş dünyasının farklı alanlarında edindiği tecrübenin yanı sıra sivil toplum ve mesleki yapılarda da görev alan Ekmen, bu birikimini şimdi Batman iş dünyasının temsilinde değerlendirmek üzere adaylık sürecine taşıdı.

DEDESİ ABDURRAHMAN EKMEN’DEN KALAN HİZMET ANLAYIŞI

Feyzullah Ekmen’in yaşamında ve toplumsal sorumluluk anlayışının şekillenmesinde dedesi Abdurrahman Ekmen’in önemli bir yeri bulunuyor. Batman’ın geçmiş dönem sosyal ve siyasi hayatında yer alan Abdurrahman Ekmen, ailesinde özellikle dürüstlüğü, ilkeli duruşu, toplumsal meselelere duyarlılığı ve hizmet anlayışıyla iz bıraktı.

Ekmen, ailesinden devraldığı bu değerleri ticaret hayatında sürdürmenin yanı sıra, Batman’a karşı bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade ediyor.

“MASADA DEĞİL, SAHADA OLACAĞIZ”

Bayram Demirhan İstişare Grubu bünyesinde 1. Grup Meclis Üyesi adayı olarak çalışmalarına başlayan Feyzullah Ekmen, seçim sürecinde sahaya ağırlık vereceğini belirtti.

İş insanları ve esnafla doğrudan temas kurmayı önemseyen Ekmen’in yaklaşımında; sorunların yerinde dinlenmesi, sektörlerin beklentilerinin doğru şekilde tespit edilmesi, istişarenin güçlendirilmesi, üretim ve istihdamın desteklenmesi ile Batman iş dünyasının ortak menfaatlerinin gözetilmesi öne çıkıyor.

“Bizim anlayışımızda temsil, yalnızca toplantı masalarında bulunmak değildir. Sahaya çıkmak, insanımızı dinlemek, sorunları yerinde görmek ve çözüm için sorumluluk almaktır. Bu nedenle masada olduğumuz kadar sahada da olacağız.”

“BU ŞEHRE VE İŞ DÜNYAMIZA KARŞI SORUMLULUĞUMUZ VAR”

Adaylık kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Feyzullah Ekmen, Batman’a olan aidiyetinin bu süreçte kendisi için temel motivasyonlardan biri olduğunu belirterek şu mesajı verdi:

“Biz bu şehirde büyüdük, bu şehirde ticaret yaptık, ekmeğimizi bu şehirde kazandık. Ailemizden bize kalan en büyük miras; dürüst olmak, çalışmak, üretmek ve yaşadığımız topluma faydalı olmaktır.

Bugün bize düşen, yıllar içerisinde edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi Batman iş dünyasının hizmetine sunmaktır. Kişisel hesaplarla değil; ortak akıl, istişare ve güçlü temsil anlayışıyla hareket edeceğiz.

Her kapıyı çalacağız, her kesimi dinleyeceğiz. Çünkü küçük ya da büyük demeden Batman’da alın teriyle üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan her işletmenin ve her iş insanının sesi bizim için değerlidir.”

“MAKAM DEĞİL, SORUMLULUK”

Ekmen, adaylığını bir makam veya unvan arayışı olarak görmediğini belirterek, temsil görevlerinin beraberinde ciddi bir sorumluluk getirdiğine dikkat çekti. “Bizim için mesele bir koltuk veya unvan meselesi değildir. Mesele, Batman’ın ekonomisine nasıl daha fazla katkı sunabiliriz, üreticimizin ve tüccarımızın önünü nasıl açabiliriz, iş dünyamızın sesini nasıl daha güçlü duyurabiliriz meselesidir. Görev verilirse bunun bir makamdan önce sorumluluk olduğunun bilinciyle hareket edeceğiz.”

GEÇMİŞİN DEĞERLERİ, YENİ NESLİN VİZYONU

Feyzullah Ekmen’in adaylığı, ailesinden gelen ticaret ve toplumsal sorumluluk geleneğinin yeni kuşak tarafından iş dünyasının temsil alanına taşınması açısından da dikkat çekiyor.

Geçmişten gelen değerleri, sahadan gelen tecrübeyle buluşturan Ekmen; üretim, istihdam, ortak akıl ve güçlü temsil anlayışıyla seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Haberler.com