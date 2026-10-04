Mardin Midyat'ta hafif ticari araç TIR'a çarptı, 2'si çocuk 6 kişi ağır yaralandı

Mardin Midyat'ta hafif ticari araç TIR'a çarptı, 2'si çocuk 6 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Midyat ilçesinde Midyat-Batman kara yolunda hafif ticari aracın yolda duran TIR'a çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
MARDİN'in Midyat ilçesinde TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki 2'si çocuk, 6 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Midyat-Batman kara yolu Cevat Paşa Kışlası önünde meydana geldi. Midyat'tan Batman yönüne seyir halinde olan, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç, yolda duran TIR'a çarptı. Kazada araçta bulunan 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan
yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.