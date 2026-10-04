Haberler

Mardin Midyat'ta hafif ticari araç TIR'a çarptı, 2'si çocuk 6 kişi ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Midyat'ta hafif ticari araç TIR'a çarptı, 2'si çocuk 6 kişi ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde Midyat-Batman kara yolunda hafif ticari aracın yolda duran TIR'a çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki 2'si çocuk, 6 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Midyat-Batman kara yolu Cevat Paşa Kışlası önünde meydana geldi. Midyat'tan Batman yönüne seyir halinde olan, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç, yolda duran TIR'a çarptı. Kazada araçta bulunan 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan

yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
ABD'de 6 kişiyi taşıyan özel jet kayboldu

Ülke şokta! Hava ambulansı kayboldu, haber alınamıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MasterChef Somer Şef'ten sürpriz hamle! Kapanan mekanını kebapçı yaptı

Ünlü şef yeni işini duyurdu! Yatırımını bu alana yaptı
Benzin bidonuyla galeriye geldi! 6 aracı ateşe verip teslim oldu

6 aracı benzin döküp yaktı! Her şey kameraya yansıdı
İstanbul Avcılar'da geri geri gelen kamyonetin altında kalan yaşlı kadın öldü

Yaşlı kadının kahreden son anları kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...

TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
Ankara Yenimahalle'de ruhsatsız tesiste 49 bin 314 bebek ürünü ele geçirildi

Yakalanmasa, bebeklerin sağlığıyla oynayacaklardı
Antalya Gazipaşa'da vücudunda kesikler bulunan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

20 yaşındaydı! Korkunç halde bulundu
MHK Üyesi Sebahattin Şahin istifa etti

MHK soruşturmasında gözaltına alınan isimden istifa kararı