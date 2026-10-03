Haberler

Batman'da motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi iş yerine ateş açtı, yaralanan olmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi iş yerine ateş açtı, yaralanan olmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın GAP Mahallesi'nde dün akşam motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi, bir iş yerine ve havaya ateş açtı. Saldırıda yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu; polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BATMAN'da motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi, bir iş yerine ateş açıp kaçtı. Saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Olay, dün akşam saatlerinde GAP Mahallesi'nde meydana geldi. Kar maskeli 2 kişi, motosikletle geldikleri iş yerine ve havaya ateş açtı. Şüpheliler, daha sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?

AK Partili vekil canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Talisca yine boş geçmedi! Golünü attı, maçın adamı seçildi

Bu adamı kim durduracak? Yine şiir gibi bir gol attı

Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump'tan açıklama

Trump'tan Türkiye açıklaması! Yaptırımlarla ilgili çok net konuştu
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Montella'dan 'istifa' tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum

"İstifa" çağrılarına verdiği yanıt ortalığı karıştıracak
Velayeti kaybetti, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

Velayeti kaybedince dehşet saçtı: Önce kızını öldürdü sonra kendisini
Ankara'da gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Başkentte gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Aydın Ünal'dan fon soruşturmasına ilişkin çarpıcı yorum: Kimsenin yanına kar kalmıyor

Fon krizine yorumu olay: Kimsenin yanına kar kalmıyor