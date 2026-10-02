Sason'da Derince ve Yücebağ grup köy yolları heyelan sonrası yeniden ulaşıma açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan yağışlarla birlikte heyelan nedeniyle kapan köy yolları ulaşıma açıldı.

İlçede etkili olan yağışlar, kırsal bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Derince grup köy yolu ile Yücebağ grup köy yolu üzerinde heyelan ve taş düşmeleri meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında yollara düşen taş ve toprak kütleleri temizlenerek ulaşımın güvenli şekilde yeniden sağlanması için gerekli müdahaleler yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından ulaşıma kapanan köy yolları yeniden araç trafiğine açıldı. Ekiplerin, yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı kırsal bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı