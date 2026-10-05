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Batman Üniversitesi'nde 'Batman Esintisi' kitabı düzenlenen programla tanıtıldı

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Batman Üniversitesi'nde 'Batman Esintisi' kitabı düzenlenen programla tanıtıldı
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Batman Üniversitesi, 'Batman Esintisi' kitabını düzenlenen programla tanıttı. Vali Canalp, Mereto Dağı'ndaki Meryem Ana Kilisesi ile inşası süren Mereto Camisi'nin birlikte yaşam çağrısı olduğunu belirterek Sason'daki festivale 7 bin kişinin katıldığını aktardı.

Batman Üniversitesi, "Batman Esintisi" kitabını düzenlediği programla tanıttı.

Batman Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirilen programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Canalp yaptığı konuşmada, Mereto Dağı'nın zirvesinde Meryem Ana Kilisesi ile inşası devam eden Mereto Camisi'nin bulunduğunu, bunun medeniyetler için birlikte yaşamın bir çağrısı olduğunu söyledi.

Sason'da düzenlenen ilk "Bal, Ceviz ve Çilek Festivali"ne 7 bin kişinin katıldığını aktaran Canalp, "Bir işe başlayacaksınız sebat edeceksiniz ve ipin ucunu bırakmayacaksınız. Çabanızı ve gayretinizi daim kılacaksınız. Dört yıl sonra on katını görürsünüz." dedi.

Canalp, "Batman Esintisi" kitabının hazırlanmasında emeği geçen akademisyenlere ve üniversite yönetimine teşekkür etti.

Demir de akademisyenlerin uzun süren çalışmalarının ardından üniversitenin bilimsel ve kültürel yayıncılık alanındaki çalışmalarına bir yenisini eklemenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından akademisyenler, "Batman Esintisi" kitabını tanıttı.

Kaynak: AA
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