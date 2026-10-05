Batman Gercüş'te fıstık hasadı sürerken yeni tesis üreticinin yükünü hafifletti

Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçilerin gözde geçim kaynaklarından fıstıkta hasat tüm hızıyla sürüyor. Devlet desteğiyle tarım arazilerini fıstık bahçelerine dönüştüren ilçe merkezi ve köylerdeki üreticiler, yıl boyunca büyük emek verdikleri ağaçların meyvesini toplamanın heyecanını yaşıyor.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte bahçelerine giren fıstık üreticileri, hummalı bir çalışmayla fıstıkları dalından topluyor. Toplanan fıstıklar, işlenmek üzere ilçede kurulan yeni fıstık tesislerine taşınıyor. Tesislerde modern makineler yardımıyla kabuklarından ve çöplerinden kolayca ayrıştırılan fıstıklar, pazara hazır hale getiriliyor.

"İşimiz çok kolaylaştı, emeği geçenlere teşekkür ederiz"

İlçede faaliyete geçen yeni fıstık ayıklama ve işleme makinesi sayesinde çiftçilerin yükü hafifledi.

Eski dönemlerde ayıklama işleminin son derece zahmetli ve zor olduğunu hatırlatan çiftçiler, yeni tesisin bölge için büyük bir kolaylık olduğunu belirterek, "Eskiden fıstığı ayıklamak bizler için çok zordu, büyük zaman ve emek gerektiriyordu. Bu tesisi ve makineyi buraya kazandıran her kimse hem ilçe ekonomisine çok büyük katkı sağladı hem de işimizi ciddi anlamda kolaylaştırdı" dedi.

Devletin sağladığı fidan ve tarımsal destekler sayesinde Gercüş genelinde fıstık yetiştiriciliği günden güne yaygınlaşıyor. Yıllar önce verilen desteklerle bahçe kuran çiftçiler, bugün düzenli gelir elde etmenin mutluluğunu yaşıyor. Üreticiler, devlet desteği sayesinde fıstık üretimine adım attıklarını belirterek sağlanan imkanların bölge tarımına can suyu olduğunu ifade etti. Fıstığın kilogram fiyatının güncel piyasada 700 ila 800 lira arasında işlem gördüğünü belirten üreticiler, bu rakamların ekonomik açıdan oldukça tatmin edici olduğunu vurguladı. Yüksek rekolte ve memnun eden fiyatlar, hem ilçe ekonomisine hem de ülke ekonomisine önemli miktarda katma değer sağlıyor.

Fıstık üreticisi Fatih Ekin, "Devletimizin desteği vardı tabii ki bir kısmını kendileri bize destek sağladı, bir kısmını da biz kendimiz temin ettik. Yaklaşık 5-6 yıldır devletimizin bize verdiği fıstık ağaçlarından mesela bu sene biraz aldık şöyle diyebilirim. Bu sene yağmurlardan dolayı, erkek ağaçlar yeterince dişi ağaçlara yeterince tozunu aktaramadı. O yüzden fıstık ağaçları bu sene biraz daha düşük diyebilirim, az diyebilirim. Tabii kendimiz kendi imkanlarımızla topluyoruz, sağ olsun burada bir abi diyelim o da bir yatırım yapmış burada fıstıkları bize ayıklıyor. Temizlettiriyor, boşunu bir yana dolusunu biz kendimiz alıyoruz. Ama kendi tarlamızda biz kendimiz topluyoruz. Şu anki makinelerle 5 dakikada ayıklıyor, temizliyoruz. Eskiden kendi elinle, kendi imkanlarınla kurutuyordun, şimdi daha rahat diyebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı