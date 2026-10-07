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Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı

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Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı
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Batman'ın Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde 15-30 Eylül 2026'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 bin 770 paket kaçak sigara, 11 elektronik sigara ve 43 muhtelif malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 27 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hasankeyf ve Gercüş ilçelerindeki yol kontrol noktalarında 15-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Çalışmalarda 2 bin 770 paket gümrük kaçağı sigara, 11 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 43 adet muhtelif malzeme ele geçirildi. Olaylarla ilgili 27 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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