Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı

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Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hasankeyf ve Gercüş ilçelerindeki yol kontrol noktalarında 15-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Çalışmalarda 2 bin 770 paket gümrük kaçağı sigara, 11 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 43 adet muhtelif malzeme ele geçirildi. Olaylarla ilgili 27 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı