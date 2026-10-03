Batman'da kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, sürücüyü itfaiye kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Batman girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, Batman merkeze bağlı Diktepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü, hurdaya dönen araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin gözetiminde yürütülen kurtarma operasyonu sonucunda sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı