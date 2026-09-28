Batman'da kargo kamyonunun kasasında çıkan yangında bazı paketler hasar gördü

Batman'da kargo kamyonunun kasasında çıkan yangında bazı paketler hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da Bayındır Mahallesi Batıraman Bulvarı'nda bir kargo firmasına ait kamyonun kasasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında bazı kargo paketleri hasar gördü; çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
BATMAN'da bir kargo firmasına ait kamyonun kasasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında bazı kargo paketleri hasar gördü.
Bayındır Mahallesi Batıraman Bulvarı'nda kargo firmasına ait kamyonun kasasında, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında bazı kargo paketleri hasar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı