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Tümgeneral Şakir Uslu, Batman Valisi Canalp ile Batman'daki çalışmaları değerlendirdi

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Tümgeneral Şakir Uslu, Batman Valisi Canalp ile Batman'daki çalışmaları değerlendirdi
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Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu, Batman Valisi Ekrem Canalp'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Batman'daki çalışmalar ve yürütülen faaliyetler değerlendirildi; Vali Canalp, Uslu'ya teşekkür etti.

Bir dizi inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Batman'a gelen Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu, Batman Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Batman'daki çalışmalar ve yürütülen faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ekrem Canalp, Tümgeneral Şakir Uslu'ya teşekkür etti. Tümgeneral Uslu'ya ziyaret sırasında İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ekrem Doğan eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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