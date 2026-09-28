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Batman'da GAP Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Batman'ın GAP Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Batman GAP Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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