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Batman'da yaşlı adamın parmağına sıkışan yüzük acil serviste çıkarıldı

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Batman'da yaşlı bir adamın parmağına sıkışan yüzük, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde doktor gözetiminde çıkarıldı. Acil servise başvuran yaşlı adam, hastane personeline teşekkür etti.

Batman'da yaşlı bir adamın parmağına sıkışan yüzük, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor gözetiminde çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, parmağındaki yüzüğün sıkışması üzerine yaşlı adam, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Acil serviste yapılan müdahaleyle yüzük, doktor gözetiminde kontrollü bir şekilde çıkarıldı. Vatandaş, hastane personeline teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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