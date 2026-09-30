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Meteoroloji Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa ve Batman için sağanak ve sel uyarısı yaptı

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa ve Batman için sağanak uyarısı yaptı. Diyarbakır ili, Siirt çevreleri, Şanlıurfa'nın kuzey ilçeleri ile Batman merkez ve kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğinden sel ve su baskınına karşı tedbir istendi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa ve Batman için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Diyarbakır il geneli, Siirt çevreleri, Şanlıurfa'nın kuzey ilçeleri Batman'ın merkez ve kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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