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Batman'da Aksa Tufanı'nın 3. yıldönümünde Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

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Batman'da Aksa Tufanı'nın 3. yıldönümünde Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
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Batman'da sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Aksa Tufanı'nın 3. yıl dönümünde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Turgut Özal Caddesi'nde toplanan yüzlerce vatandaş, Filistin bayrakları açıp tekbir getirerek İsrail ve destekçileri aleyhine slogan attı.

Batman'da yüzlerce vatandaş, Aksa Tufanı'nın üçüncü yıldönümünde sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen yürüyüşte Gazze'deki katliamlara tepki gösterdi.

Aksa Tufanı'nın 3. yıl dönümünde Batman'da sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Turgut Özal Caddesi üzerinde toplanan kalabalık, Filistin bayrakları açtı. "Kudüs bizimdir, bizim kalacak" temasıyla düzenlenen yürüyüş boyunca katılımcılar tekbir getirerek, İsrail ve destekçileri aleyhine sloganlar attı. Gülistan Caddesi'ne kadar süren yürüyüş, basın açıklamasıyla devam etti. Basın açıklaması öncesinde vatandaşlar cep telefonlarının ışıklarını açarak dayanışma mesajı verdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Filistinli Mardin Artuklu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Huzeyfe El Hatip, Gazze'nin galip geleceği günlerin yakın olduğunu söyledi.

Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması yapan Kenan Çaplık ise, "Aksa Tufanı, telleri, duvarları, uyduları ve istihbaratıyla insanlığı teslim almaya çalışan küresel kibir kalesinde geri dönülemez bir gedik açmıştır. Dünyanın en gelişmiş askeri sistemlerine sahip olduğu iddia edilen işgalci rejimin inanç ve kararlılık karşısında ne kadar kırılgan olduğu görülmüştür" dedi.

Çaplık, "7 Ekim'den bu yana geçen süreçte dünya, gözü dönmüş bir terör örgütünden farksız hareket eden İsrail rejiminin gerçek yüzüne bir kez daha şahit olmuştur. Her türlü zalimliğin sergilendiği bu vahşet çemberinde iki aykırı tabloya şahit olduk. Bir yanda Batılı güçlerin sınırsız desteğini arkasına alan katil rejimin soykırımı, diğer yanda Gazze halkının eşsiz direnişi yer almaktadır" diye konuştu.

Okunan basın açıklamasının ardından program, yapılan dualarla son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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