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Batman'da kar maskeli 2 kişi restorana ateş açtı, yaralanan olmadı

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Batman'da kar maskeli 2 kişi restorana ateş açtı, yaralanan olmadı
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Batman'ın GAP Mahallesi'nde akşam saatlerinde motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi, bir restorana iki el ateş açtı. Saldırıda yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar oluştu; şüpheliler kaçarken havaya üç el ateş etti, polis yakalanmaları için çalışma başlattı.

Batman'da motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi, bir restorana ateş açarak kaçtı. Saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde GAP Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli 2 kişi, motosikletle geldikleri restorana iki el ateş etti. Şüpheliler, kaçarken havaya da üç el ateş ederek olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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