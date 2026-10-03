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Batman'da iş yerine silahlı saldırı düzenlendi

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Batman'da bir iş yerine silahla ateş ederek kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Batman'da bir iş yerine silahla ateş ederek kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gap Mahallesi Şehit Fethi Sekin Sokak'ta motosiklet ile gelen iki şüpheli önce havaya, daha sonra bir iş yerine tabanca ile ateş etti.

Saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İş yeri ve çevresinde inceleme yapan polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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