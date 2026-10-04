Haberler

Girdiği çaydan bir daha çıkamadı! 17 yaşındaki Mehmet Ali'den kahreden haber

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Girdiği çaydan bir daha çıkamadı! 17 yaşındaki Mehmet Ali'den kahreden haber
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman Çayı'nda akıntıya kapılıp kaybolan 17 yaşındaki Mehmet Ali Aydın'ın cansız bedenine, dalgıçların araması sonucu Batman Köprüsü altında ulaşıldı. Aydın'ın cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman'da Batman Çayı'nda akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet Ali Aydın'ın (17), cansız bedenine ulaşıldı.

GİRDİĞİ ÇAYDAN BİR DAHA ÇIKAMADI

Olay, öğleden sonra, Batman Çayı'nda meydana geldi. Bir kişinin çayda kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve Batman Belediyesi dalgıç ekipleri sevk edildi. 

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Dalgıçların suda yaptığı aramada Batman Köprüsü altında, Mehmet Ali Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Aydın'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 53 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da Victor Osimhen'den sevindiren gelişme!

Galatasaray'a müjde!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Motosiklet yayaya çarptı! Bir kişi öldü, sürücü ağır yaralandı

Feci kaza! Motosiklet yayaya çarptı, ikisi de yere savruldu
KPSS sınavına 1 dakika geç kaldı, içeri alınmayınca sinir krizi geçirdi! Okuldan yaka paça atıldı

Sınava 1 dakika geç kaldı, içeri alınmayınca sinir krizi geçirdi
Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu

Almanlara dersini verdi! Türkiye sorusuna tokat gibi yanıt
Denizolgun dosyasında çember daralıyor! 'Yok' denilen otopsi videosu feth-i kabir günü ortaya çıktı

"Yok" denilen otopsi videosu feth-i kabir günü ortaya çıktı
Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp hayatını kaybetti

Türkiye güreş şampiyonunun kahreden ölümü
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para

Başvuranın hesabına 125 bin TL yatıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam

Ah be Barış! Beklenen mesajı tişörtüyle verdi