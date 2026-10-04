Girdiği çaydan bir daha çıkamadı! 17 yaşındaki Mehmet Ali'den kahreden haber

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Batman'da Batman Çayı'nda akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet Ali Aydın'ın (17), cansız bedenine ulaşıldı.

GİRDİĞİ ÇAYDAN BİR DAHA ÇIKAMADI

Olay, öğleden sonra, Batman Çayı'nda meydana geldi. Bir kişinin çayda kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve Batman Belediyesi dalgıç ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Dalgıçların suda yaptığı aramada Batman Köprüsü altında, Mehmet Ali Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Aydın'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı