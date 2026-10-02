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Batman'daki Kur'an okuma bölge finalinde Gaziantep'ten iki öğrenci birinci oldu

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Batman'daki Kur'an okuma bölge finalinde Gaziantep'ten iki öğrenci birinci oldu
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Batman'daki Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması bölge finalinde kız ve erkek öğrenciler ayrı kategorilerde yarıştı. Gaziantep'ten birer öğrenci kategorilerinde birinci olurken, kızlar Kayseri'de, erkekler Trabzon'da yapılacak Türkiye finalinde Gaziantep'i temsil edecek.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması bölge finali, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden öğrencilerin katılımıyla Batman'da gerçekleştirildi.

Kız ve erkek öğrencilerin ayrı kategorilerde yarıştığı programda, öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma konusundaki yeteneklerini sergiledi. Yarışma sonunda erkek öğrenciler kategorisinde Gaziantep'ten Abdullah Enes Deniz, kız öğrenciler kategorisinde ise yine Gaziantep'ten Feyza Gül Çito bölge birinciliğini elde etti. Bölge finalinde dereceye giren öğrenciler, Türkiye finalinde illerini temsil etmeye hak kazandı. Kız öğrenciler kategorisinde birinci olan Feyza Gül Çito, Kayseri'de düzenlenecek Türkiye finalinde, erkek öğrenciler kategorisinde birinci olan Abdullah Enes Deniz ise Trabzon'da gerçekleştirilecek Türkiye finalinde Gaziantep'i temsil edecek.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilere başarılar dilenirken, dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Müftüsü Ahmet Durmuş ve komisyon üyeleri tarafından takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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