Haberler

7 asırlık gelenek sürüyor: Şeyh Bube Türbesine binlerce kişilik ziyaretçi akını

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
7 asırlık gelenek sürüyor: Şeyh Bube Türbesine binlerce kişilik ziyaretçi akını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman’ın Gercüş ilçesi Boğaz köyündeki Şeyh Bube Türbesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ekim ayında ziyaretçi akınına uğradı.

Batman'ın Gercüş ilçesi Boğaz köyündeki Şeyh Bube Türbesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ekim ayında ziyaretçi akınına uğradı. Yaklaşık 700 yıldır kesintisiz sürdürülen gelenek kapsamında, bölge halkı ve çevre il ile ilçelerden gelen binlerce kişi türbede bir araya geldi.

Şeyh Bube Türbesinin bulunduğu Boğaz köyünü dolduran vatandaşlar, dualar edip Kur'an-ı Kerim tilavetleri eşliğinde manevi atmosferi paylaştı. Anma etkinlikleri kapsamında alan etrafında toplanan aileler kurbanlar keserek köklü geleneklerini ihya etti. Ziyaret vesilesiyle duygularını dile getiren vatandaşlar, köyün tarihi ve manevi önemine dikkat çekti. Bölgede İslam ordusunda yer alan 366 sahabenin şehit düştüğünü ifade eden vatandaşlar, duygularını şöyle aktardı:

"Her yıl ekim ayında halk olarak burada toplanıyoruz. Şeyh Bube Türbesini ziyaret etmek ve dualarımızı okumak için geliyoruz. Ziyarete gelen aileler kurbanlarını kesiyor, büyüklerimizden devraldığımız asırlık geleneklerimizi sürdürüyoruz. Tam 700 yıldır bu gelenek aksamadan devam ediyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları

Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınlara büyük şok

Denizli Pamukkale'de pansiyonda kalan yaşlı çift banyoda ölü bulundu

Pansiyonda korkunç son! Yaşlı çift banyoda ölü bulundu
Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı

İlçeyi sarsan olay! Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı
Yakın arkadaşı Ozan Orhon kızını kaybeden Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Aradım, acıdan konuşamıyor

Ozan Orhon Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Acıdan konuşamıyor
Kavga eden akrabalarını ayırmak isteyen polis memuru canından oldu

Kavga eden akrabalarını ayırmak için araya giren polis canından oldu

Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü

Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
Güllü davasında dikkat çeken ayrıntı! Tuğyan'ın avukatı adliyeye korumalarla geldi

Güllü davasında dikkat çeken ayrıntı! Tuğyan'ın avukatı korumalarla geldi
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı

Fon soruşturması gazetecilere sıçradı! İki isim için gözaltı kararı