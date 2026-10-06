Batman'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği iş makinesi devrildi, sürücü yaralandı

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Batman'da kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, iş makinesi, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada iş makinesinin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen iş makinesinde ise maddi hasar oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı