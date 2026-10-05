Haberler

HÜDA PAR Ağrı 5. Olağan İl Kongresi'nde Arif Yılmaz yeniden il başkanı seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HÜDA PAR Ağrı İl Başkanlığının 5. Olağan İl Kongresi yapıldı. Kongrede Arif Yılmaz yeniden Ağrı İl Başkanlığına seçildi; etkinliğe Batman Milletvekili ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı ile partililer katıldı.

HÜDA PAR Ağrı İl Başkanlığının 5. Olağan İl Kongresi yapıldı.

Partinin il kongresi, Kütür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kongreye HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı ile partililer katıldı.

Konuşmaların ardından yapılan kongrede Ağrı İl Başkanlığına Arif Yılmaz yeniden seçildi.

Kaynak: AA
2 saat kaçabildi! Bir kişiyi öldüren şüpheli restoranda yakalandı

Eline geçirdiği bıçakla dehşet saçtı! Kaçışı sadece iki saat sürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Akın Gürlek'in yerine geçecek' denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu

"Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen isim sessizliğini bozdu
Kadınların kabusu olan TikTok fenomeni tutuklandı! Dosyasından neler çıktı neler

Kadınların kabusu olan fenomen tutuklandı
İstanbul'da festival alanına taşlı sopalı saldırı! Tekbir getirerek ilerlediler

İstanbul'daki festivale taşlı sopalı saldırı! Çocuklar da alandaydı
Trafik yavaşlayınca hızını alamayan TIR 4 aracı önüne kattı! O anlar kamerada

Trafik yavaşlayınca olanlar oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular

21 yıllık televizyon kanalı kapanıyor! “Bu savaş bize çok zarar verdi”
İşte Adana depremlerinin ön raporu! Önce ve sonra toplam 33 artçı sarsıntı

Adana depremleri, dalga dalga gelmiş! Ön raporda dikkat çeken detay
Hande Erçel Valentino defilesinde elindeki Orhan Pamuk kitapları dikkat çekti

Hande Erçel, Valentino defilesine ünlü yazarın kitaplarıyla katıldı