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HÜDA PAR Siirt İl Kongresi'nde Abdülhakim Tekin yeniden il başkanı seçildi

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HÜDA PAR Siirt İl Başkanlığının 5. Olağan İl Kongresi'nde Abdülhakim Tekin yeniden il başkanı seçildi. Kongreye katılan HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, sorunları Meclis gündemine taşıdıklarını söyledi.

HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, partisinin Siirt İl Başkanlığının 5. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Ramanlı, genel merkez, il, ilçe ve belde teşkilatları aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanında var olmaya ve milletin yanında bulunmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Halkın sorunlarını hükümetin ve Meclisin gündemine taşımaya çalıştıklarını belirten Ramanlı, "2023 seçimlerinde dört milletvekiliyle Mecliste yer aldık. O günden bugüne pek çok konuya temas ettik. Bunu sadece dile getirerek, gündeme taşıyarak ve şikayet ederek yapmadık. Milletvekilliği sorumluluğunun gereği olarak kanun tekliflerimizle Meclisin gündemine katılmak istedik ve bunu da devam ettiriyoruz. Memleketimize dair her ne ihtiyaç ve talep varsa HÜDA PAR'ın ona dair bir sözü vardır. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz." dedi.

Seçime kadar her siyasi parti gibi temsil güçlerini artırmak ve sandıktan en yüksek oyu alabilmek için meşru dairede rekabet edeceklerini ifade eden Ramanlı, şöyle konuştu:

"Ama o rekabetimiz sandıklar kapanıncaya kadardır. Sandık kapandıktan sonra, eğer vazife bize düşerse en iyi şekilde hizmet etmekle mükellefiz. Yok eğer vazifeyi milletimiz başkasına devrederse o zaman rekabet defteri kapanır, muavenet dönemi başlar, yani yardımlaşma dönemi başlar. Kim memleketimiz ve milletimiz adına yetki alıp hizmet ederse yaptığı her işte HÜDA PAR'ı yanında bulacaktır, bugün de bulmaktadır. Ancak yanlış yaptığında da HÜDA PAR'ı yanında görmeyi ummasın diyoruz."

HÜDA PAR Siirt İl Başkanı Abdülhakim Tekin de bugüne kadar yaptıkları çalışmalara ilişkin bir konuşma yaptı.

Tek liste ile gidilen seçimde Tekin yeniden il başkanı seçildi.

Kongreye, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şah Gültekin ve partililer katıldı.

Kaynak: AA
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