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Mardin-Batman yolunda tıra çarpan araçta 6 kişi yaralandı, Midyat'a kaldırıldı

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Mardin-Batman kara yolu mevkisinde dün gece park halindeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mardin'de tıra çarpan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

Mardin- Batman kara yolu mevkisinde dün gece sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilenemeyen hafif ticari araç, park halindeki tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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