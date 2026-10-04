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Batman'da serinlemek için Batman Çayı'na giren 17 yaşındaki genç boğuldu

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Batman'da serinlemek için Batman Çayı'na giren 17 yaşındaki genç boğuldu
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Batman'da arkadaşlarıyla piknik yapmak için İstiklal Parkı yakınlarındaki Batman Çayı kenarına gelen 17 yaşındaki genç, serinlemek için suya girdi. Birkaç metre ilerledikten sonra çırpınıp gözden kaybolan genç, dalgıçlarca sudan çıkarıldı ancak hayatını kaybetti.

Batman'da serinlemek için çaya giren 17 yaşındaki genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla piknik yapmak için İstiklal Parkı yakınlarındaki Batman Çayı kenarına gelen Muhammed Ali Aydın (17), serinlemek için suya girdi.

Çayda birkaç metre ilerledikten sonra çırpınmaya başlayan Aydın, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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