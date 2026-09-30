Batman'da otomobilden atılan poşette 400 gram uyuşturucu çıktı, 1 şüpheli tutuklandı

Batman'da otomobilden atılan poşette 400 gram uyuşturucu çıktı, 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da polisin durdurmak istediği otomobilden yol kenarındaki boş araziye atılan poşette 400 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BATMAN'da polis ekiplerince durdurulmak istenen otomobilden yol kenarındaki boş araziye atılan poşette 400 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında takibe alınan otomobil, durdurulmak istendi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Otomobil, kent girişinde durduruldu. Otomobilde ve şüphelilerin kaçmaya çalışırken araçtan yol kenarındaki boş araziye fırlattıkları poşette arama yapıldı. Poşette 400 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.