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Batman'da sindirimine gizlenmiş 750 gram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

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Batman'da sindirimine gizlenmiş 750 gram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı
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Batman'da 4 Ekim'de düzenlenen operasyonda, il girişinde durdurulan otobüsteki yabancı uyruklu şüphelinin sindirim sistemine gizlenmiş 91 parça halinde 750 gram metamfetamin tespit edildi. Şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir kişinin midesinden 750 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 Ekim'de yapılan çalışmalar sonucunda, il girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi. Otobüste yolcu konumunda bulunan yabancı uyruklu şüphelinin yapılan tıbbi kontrollerinde, sindirim sistemine gizlenmiş 91 parça halinde toplam 750 gram metamfetamin maddesi tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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