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Batman'da Bağlar Mahallesi'nin talep ettiği ADEM'in temeli törenle atıldı

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Batman'da Bağlar Mahallesi sakinlerinin talebiyle yapımına başlanan Aile Destek Merkezinin (ADEM) temeli törenle atıldı. 1450 metrekare alanda 17 derslik, spor salonu ve çocuk oyun alanı bulunacak merkezin 7 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Batman'da Aile Destek Merkezinin (ADEM) temeli törenle atıldı.

Mahalle Buluşması'nda Bağlar Mahallesi sakinlerinin talep ettiği merkezin yapımına başlandı.

Merkezin temelinin atılması amacıyla düzenlenen törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile kamu kurumlarının temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Toplam 1450 metrekare inşaat alanına sahip merkezde 17 derslik, spor salonu, çocuk oyun alanı ve çeşitli sosyal alanlar yer alacak.

Projenin 7 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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