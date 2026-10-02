Batman'da emekli lokali çivi çakma töreninde Vali Canalp sağanağa yakalandı

BATMAN'da yeni yapılacak emekli lokali için çivi çakma törenine katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, sağanağa yakalandı. Törende konuşan Vali Canalp, "Şükürler olsun, bu yağmurların hepsi bizim için berekettir" dedi.

Batman Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında yapılacak olan 5 emekli lokalinden ilkinin çivi çakma töreni, Fatih Mahallesi'ndeki Kineem Parkı'nda gerçekleştirildi. Tören sırasında etkili olan sağanak nedeniyle Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile alandakiler yağmura yakalandı.

'BU YAĞMURLARIN HEPSİ BİZİM İÇİN BEREKETTİR'

Törende konuşan Vali Canalp, yağışın bereket olduğunu belirterek, "Şükürler olsun, bu yağmurların hepsi bizim için berekettir. Bugün Batman'da emekli lokallerimizin ilkinin temelini atıyoruz. Bu emekli lokallerimizden 5 tane yapacağız. Her birisinde böyle güzide mekanlar seçtik ki, emekli insanlarımız hayatlarının gerçekten de en tecrübeli, en enerjik olması gereken zamanlarını istedikleri gibi geçirebilsinler. Bu mekanlarda huzur içerisinde zaman geçirebilsinler diye. Eninde sonunda emekli olacaksınız ama emekli olduğunuz zaman da hayatınızı, hayattan kopmadan devam ettirin. Canlı, diri şekilde ama ihtiyaç duyduğunuz zaman, dinlenme ihtiyacınız olduğu zaman da böyle mekanlar huzur duyacağınız mekanlar olacak" dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı