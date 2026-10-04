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Sason'da tescilli balın 1 kilogramı açık artırmada 400 bin liraya alıcı buldu

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Sason'da tescilli balın 1 kilogramı açık artırmada 400 bin liraya alıcı buldu
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Sason'da dördüncüsü düzenlenen Bal, Ceviz ve Çilek Festivali'nde tescilli Sason balının 1 kilogramı açık artırmada 400 bin liraya alıcı buldu. Satıştan elde edilen gelir, Sason'da doğal bal üretimi yapan besicilere destek amacıyla verilecek.

Batman'ın Sason ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bal, Ceviz ve Çilek Festivali, dikkat çeken bir satışa sahne oldu. Doğal ortamda, el değmeden üretilen ve Sason'a özgü tescilli balın 1 kilogramı, açık artırmada tam 400 bin liraya alıcı buldu.

İlçe merkezinde düzenlenen festivale yaklaşık 170 bin kişi katılırken, etkinlik boyunca yöresel ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Festivalin en dikkat çeken anı ise Sason'un doğal ortamında üretilen tescilli balın açık artırmayla satışa çıkarılması oldu. Açık artırmada kıyasıya süren tekliflerin ardından 1 kilogram Sason balı, bir iş adamı tarafından 400 bin lira karşılığında satın alındı. Böylece festivalde balın kilogramı için dikkat çekici bir fiyat rekoruna imza atıldı. Satıştan elde edilen gelirin ise Sason'da doğal bal üretimi yapan besicilere destek olmak amacıyla verileceği belirtildi.

Sason'un doğal zenginliklerini ve yöresel ürünlerini tanıtmayı amaçlayan festival, rekor fiyatlı bal satışıyla da gündeme damga vurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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