Batman'da Yeşil Kuşak Projesi'nde meyve fidanları Orman İşletme ekiplerince sulanıyor

Batman'da hayata geçirilen Yeşil Kuşak Projesi kapsamında dikilen meyve fidanlarının bakımı ve sulaması titizlikle sürdürülüyor.

Proje kapsamında Batman merkez ve ilçelerinde, özellikle yol kenarlarına başta dut olmak üzere elma, erik ve farklı türlerde meyve fidanları dikildi. Dikilen fidanların sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için Batman Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından düzenli bakım ve sulama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Sabahın erken saatlerinde sahaya çıkan ekipler, fidanların su ihtiyacını karşılayarak gelişimlerini yakından takip ediyor. Fidanların korunması ve düzenli bakımlarının yapılmasıyla birlikte, zamanla bölgenin yeşil dokusuna katkı sağlayacak meyve bahçelerinin oluşturulması hedefleniyor. Yeşil Kuşak Projesi ile yol güzergahlarının daha yeşil bir görünüme kavuşturulmasının yanı sıra vatandaşların da faydalanabileceği meyve alanlarının oluşturulması amaçlanıyor. Proje kapsamında dikilen fidanların özenle korunması ve bakımlarının yapılmasıyla, gelecek yıllarda Batman ve ilçelerinde doğal meyve bahçelerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı