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Sason'da YKS'ye hazırlanan öğrencilere destekleme ve yetiştirme kursları başlatıldı

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Sason'da YKS'ye hazırlanan öğrencilere destekleme ve yetiştirme kursları başlatıldı
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Batman'ın Sason ilçesinde YKS'ye hazırlanan öğrencilere destekleme ve yetiştirme kursları başlatıldı. İlçe Halk Kütüphanesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle dersler, öğrenci koçluğu ve sınav rehberliği sunuluyor; okuma yazma kursları da düzenleniyor.

Batman'ın Sason ilçesinde öğrencilere ve okuma yazma öğrenmek isteyen vatandaşlara yönelik kurslar düzenleniyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve öğrencilerin akademik başarılarını artırmak amacıyla kapsamlı eğitim çalışmaları hayata geçirildi.

İlçe Halk Kütüphanesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik "destekleme ve yetiştirme kursları" başlatıldı.

Matematik, Türkçe, fizik ve edebiyat branşlarında verilen derslerin yanı sıra öğrencilere öğrenci koçluğu ve sınav rehberliği hizmeti de sunuluyor.

Çalışmalarla öğrencilerin akademik eksiklerinin giderilmesi, etkili çalışma yöntemleri geliştirmeleri ve sınav sürecini daha bilinçli yürütmeleri amaçlanıyor.

Öte yandan, eğitim faaliyetlerinin her yaştan vatandaşa ulaştırılması amacıyla da okuma yazma kursları düzenleniyor.

Kaynak: AA
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