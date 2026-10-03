Batman'da yağışın ardından gökkuşağı kent üzerinde kartpostallık görüntü oluşturdu

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Batman'da etkili olan sağanağın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte gökyüzünde oluşan gökkuşağı, kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

BATMAN'DA GÖKKUŞAĞI MANZARASI

Kent genelinde bir süre etkili olan yağışın ardından bulutların arasından çıkan güneş, gökyüzünü renklendirdi. Yağmur bulutlarının önünde beliren gökkuşağı, geniş bir yay şeklinde kentin üzerinde görüntülendi.

Gökkuşağının tarım arazileri ve kent siluetiyle birleştiği anlar, ortaya görsel şölen çıkarırken, manzara adeta kartpostallık görüntü oluşturdu. Gökkuşağının belirgin şekilde görülmesiyle ortaya çıkan renk cümbüşü dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı