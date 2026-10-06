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Parmağına yüzük sıkışan vatandaşın imdadına Batman'daki hastanede itfaiye yetişti

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Parmağına yüzük sıkışan vatandaşın imdadına Batman'daki hastanede itfaiye yetişti
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Batman'da parmağına yüzük sıkışan bir vatandaş, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Yüzük, doktor gözetiminde itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü şekilde çıkarıldı. Vatandaş, hastane personeline teşekkür etti.

Batman'da bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük doktor gözetiminde itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, parmağındaki yüzüğün sıkışması üzerine bir vatandaş, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Acil serviste yapılan müdahaleyle yüzük, doktor gözetiminde itfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrollü bir şekilde çıkarıldı. Vatandaş, hastane personeline teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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