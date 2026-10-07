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Gercüş'te sürücü hakimiyetini kaybetti, otomobil bahçeye daldı, 5 kişi yaralandı

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Gercüş'te sürücü hakimiyetini kaybetti, otomobil bahçeye daldı, 5 kişi yaralandı
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Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kesiksu köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bahçeye girdi. Kazada araçtaki 5 kişi yaralanırken 1 yaralı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğerleri Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bahçeye daldı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Gercüş ilçesine bağlı Kesiksu köyü mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bahçeye girdi. Kazada araç içerisinde bulunan T.Y., M.Y., U.Y., A.Y. ve E.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılırken, 1 yaralı ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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