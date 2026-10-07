Batman'da midesinden 91 parça halinde 750 gram uyuşturucu çıkarılan zanlı tutuklandı

Batman'da midesinden 91 parça halinde 750 gram uyuşturucu çıkarılan zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da durdurulan yolcu otobüsünde gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelinin midesinde uyuşturucu olduğu belirlendi. Midesinden 91 parça halinde 750 gram sentetik uyuşturucu çıkarılan şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Batman'da midesinde 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Aramada, yabancı uyruklu bir kişinin durumundan şüphelenen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Hastane kontrolüne götürülen şüphelinin midesinde röntgen ve tomografi sonucunda uyuşturucu olduğu belirlendi.
Operasyonla zanlının midesinden 91 parça halinde 750 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.