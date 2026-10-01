TPAO projeleri ve Giresun için acele kamulaştırma kararları yayımlandı

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji ve altyapı projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait "Batman-Şırnak Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Projesi", "Adıyaman- Diyarbakır Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Projesi" ve "Karadeniz Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Projesi" kapsamında petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla belirlenen ruhsat alanlarında lokasyon alanı ve yolu, petrol ve doğal gaz boru hattı, enerji nakil hattı, üretim kampları, idari kampüs alanları ve depolama tesisleri yapımı için ihtiyaç duyulan taşınmazların, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, Giresun'un Tirebolu, Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinde kurulacak RMS-A doğal gaz dağıtım tesislerinin yapımı amacıyla belirlenen taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA