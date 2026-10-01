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AK Partili Nasıroğlu'ndan süreç mesajı: Türkiye'de gerçekten bir şeyler değişiyor

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AK Partili Nasıroğlu'ndan süreç mesajı: Türkiye'de gerçekten bir şeyler değişiyor Haber Videosunu İzle
AK Partili Nasıroğlu'ndan süreç mesajı: Türkiye'de gerçekten bir şeyler değişiyor
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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında Haberler.com'un Meclis'teki canlı yayınına konuk oldu. Nasıroğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Türkiye'de gerçekten bir şeyler değişiyor. Meclisimiz geçen dönem 'Terörsüz Türkiye' konusunda çok güzel bir hamle yaptı. 28. Dönemde şahsen en keyif aldığım ve keyifle elimi kaldırdığım yasayı çıkardık." dedi.

  • AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, TBMM'nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında 'Terörsüz Türkiye' süreci ve yeni anayasa çalışmalarını değerlendirdi.
  • Geçen yasama yılında kabul edilen 'Terörsüz Türkiye' kanununa 467 milletvekili destek verdi.
  • Nasıroğlu, yeni dönemin en önemli hedefinin 12 Eylül darbe anayasasının değiştirilmesi olduğunu belirtti.

TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı başladı. Açılış gününde Haberler.com'un Meclis'teki canlı yayınına katılan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Gazeteci İzzet Aydın'ın sorularını yanıtladı. Nasıroğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecini ve yeni anayasa çalışmalarını değerlendirdi. 

"YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ GELİYOR, GÖRÜŞÜYORLAR"

Nasıroğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecinin yurt dışındaki vatandaşlar üzerinde de etkisi olduğunu söyledi:

"Yurt dışına gidiyoruz, oradaki hemşehrilerimiz de aynı şeyi söylüyor. Zamanında bir şekilde kırdığımız, uzaklaştırdığımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız artık Türkiye'deki bu başarı hikayesine ortak olmak istiyor. Geliyorlar, bizimle görüşüyorlar. Onları Türkiye'ye davet ediyoruz. Geçmişte yaşananların bittiğini, yeni bir dönemin açıldığını kendilerine söylüyoruz. Bizi çok iyi gözlemliyorlar ve umutlular. Ben de çok umutluyum."

"KEYİFLE ELİMİ KALDIRDIĞIM YASA"

Nasıroğlu, geçen yasama yılında kabul edilen "Terörsüz Türkiye" kanununu şöyle değerlendirdi:

"Türkiye'de gerçekten bir şeyler değişiyor. Meclisimiz geçen dönem 'Terörsüz Türkiye' konusunda çok güzel bir hamle yaptı. 28. Dönemde şahsen en keyif aldığım ve keyifle elimi kaldırdığım yasayı çıkardık. Türkiye'nin yıllardır kanayan yarasına çare bulmak için, terörün sona erdirilmesi ve silahların gömülmesiyle ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. 467 milletvekilimiz de destek verdi."

"VATANDAŞ BU PARALARIN KALKINMAYA HARCANMASINI İSTİYOR"

Nasıroğlu, kanunun ardından bölgede ve Türkiye'nin birçok yerinde vatandaşlarla görüştüğünü anlattı:

"Türkiye artık bu sorunu çözmek istiyor. Birbirini kırarak, dökerek değil, birbirine saygı duyarak, omuz omuza vererek yeni bir Türkiye'nin hamlelerini yapmak istiyor. Vatandaş buna canıgönülden destek veriyor. Doğu'da, Güneydoğu'da, Ege'de, Marmara'da, İç Anadolu'da, Akdeniz'de bütün vatandaşlarımızın ortak dileği bu. Vatandaş 'Bu kadar büyük paraları birbirimize zarar vermek için değil, ülkemizin kalkınması için harcamak istiyoruz' diyor."

"12 EYLÜL DARBE ANAYASASINI DEĞİŞTİRMEMİZ LAZIM"

Nasıroğlu, yeni dönemin en önemli hedefinin yeni anayasa olduğunu söyledi:

"Bugün Meclis'te Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı net. 12 Eylül anayasasını, darbe anayasasını değiştirmemiz lazım. Bu yeni dönemde bize yakışan, yeni bir anayasayı bu Meclis'ten çıkarmalıyız. 28. Dönemin en büyük işlerinden biri yeni anayasanın hazırlanması ve bu Meclis'ten çıkarılması olacak. Bunu yapabilirsek gerçekten keyifli bir dönem yaşamış olacağız."

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Haberi yoruma kapalı, Hulusi paşa yumruğunu sıkarak yasayı savunmuş ve ezilirsiniz demiş paşa keşke o yumruğu 15 temmuzda sıkabilseydin.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

yahu 12 eylül anayasası mı kaldı? 25 yıldır delik deşik ettiniz dilinizin altındaki baklayı çıkarın asıl meramınızı açık açık söyleyin anayasanın ilk dört maddesini özellikle 3. maddesini değiştirmek istiyoruz deyin

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