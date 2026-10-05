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Meteoroloji, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, 6 Ekim Salı öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta sağanak yağışların kuvvetli olacağını bildirdi. Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "6 Ekim Salı günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Siirt ve Şırnak'ın doğusunda (Pervari, Beytüşşebap, Uludere) ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde (Çermik, Çüngüş, Ergani, Eğil, Dicle, Hani, Lice, Kulp, Kozluk, Sason) yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre beklendiği yer kuvvetli yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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