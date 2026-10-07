Batman'da 15-30 Eylül'de jandarmanın çalışmasında 38 şüpheli tutuklandı

Batman'da 15-30 Eylül'de jandarmanın çalışmasında 38 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman Valiliği'nin açıklamasına göre, 15-30 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 38 şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi, hakimlikçe tutuklandı.
Batman'da çeşitli suçlardan yakalanan 38 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15-30 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 38 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA