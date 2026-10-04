Batman'da serinlemek için çaya giren 17 yaşındaki çocuk boğuldu

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Batman'da serinlemek için Batman Çayı'na giren 17 yaşındaki çocuk boğuldu. Çocuğun cansız bedeni, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, serinlemek amacıyla Batman Çayı'na giren 17 yaşındaki çocuk suda boğuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu sudan çıkarılan çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı