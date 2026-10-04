Haberler

Batman'da serinlemek için çaya giren 17 yaşındaki çocuk boğuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da serinlemek için çaya giren 17 yaşındaki çocuk boğuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da serinlemek için Batman Çayı'na giren 17 yaşındaki çocuk boğuldu. Çocuğun cansız bedeni itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarılarak otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da serinlemek için Batman Çayı'na giren 17 yaşındaki çocuk boğuldu. Çocuğun cansız bedeni, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, serinlemek amacıyla Batman Çayı'na giren 17 yaşındaki çocuk suda boğuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu sudan çıkarılan çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon! Camiyi basıp dans ettiler

Küstah provokasyon kamerada! Camiyi basıp skandala imza attılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz

Panik başladı: Türkiye'nin koyduğu şartı kabul edersek biteriz
10 gündür kayıp tıp öğrencisi Ramazan Çin, Eğirdir Gölü'nde ölü bulundu! Annesini de 23 Eylül'de kaybetmişti

Annesini 23 Eylül'de kaybetmişti! Tıp öğrencisinden acı haber
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti

Memleketine döndü! Görüntüsü olay oldu
TFF'den olağanüstü toplantı kararı

TFF olağanüstü toplanıyor!
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Antalya'da 5 katlı apartmanın üst katı yandı, kadın şüpheli polise götürüldü

Apartman alev alev yandı! 1 kadın gözaltında
Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi

Adana'da 17 dakika arayla iki deprem