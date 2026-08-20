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Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Hükümlüsü Jandarma Tarafından Yakalandı

Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Hükümlüsü Jandarma Tarafından Yakalandı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan H.B. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle aranan H.B. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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