Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Hükümlüsü Jandarma Tarafından Yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle aranan H.B. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı