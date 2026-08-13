Eyyübiye'de silahlı kavgada 2 tutuklama

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Dün Batıkent Mahallesi'nde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan M.V.A, S.A. ile A.O.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.V.A. ile S.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA